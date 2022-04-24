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مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 10:46 صباحا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
حريق في أحد مخازن النفط (أرشيفية : الإنترنت)
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قُتل 80 شخصًا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط، تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأحد.

ووقع الانفجار، في وقت متأخر الجمعة، في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، بحسب الشرطة.

 وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لـ«فرانس برس»، «عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع»، مضيفًا أن العدد قد يرتفع أكثر.

الحادث يحصد عدة أرواح
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لرصد التسرب النفطي والتعامل معه، إدريس موسى، «حصد الحادث عدة أرواح، خاصة الذين يعملون في نشاط تصفية النفط والتزود بالوقود بصورة غير قانونية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ووقع الانفجار في وقت مبكر من أمس السبت، في منطقة أجبيما-ندونيا في ولاية ريفيرز، وأظهرت مقاطع الفيديو التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عشرات الجثث المتفحمة، بحيث يتعذر التعرف عليها.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، لكن يمكن أن يكون السبب وصول النفط الخام الذي تتم تصفيته لشعلة النار التي يتم استخدامها لغليان النفط كجزء من عملية التصفية.

وقال موسى إنه جرى احتواء الحريق، وجارٍ التحقيق في الحادث.

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