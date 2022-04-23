حاكم لوغانسك: مقتل 6 مدنيين في ضربات روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ستة مدنيين في ضربات روسية قرب قرية غيرسكي في لوغانسك شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة مساء السبت.

وقال سيرغي غايداي، عبر قناته في تطبيق «تلغرام»: «عانت بلدية غيرسكي طوال اليوم ضربات روسية مكثفة»، مضيفًا أن «ستة من سكان المنطقة قُتلوا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم السبت، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوته إلى لقاءنظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإنهاء الحرب».

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف، «أعتقد أن مَن بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها»، مكررًا أنه «لا يخشى لقاء» الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وهذا الأسبوع، بدأت «المرحلة الثانية من العملية الخاصة» التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير. وأكد مسؤول عسكري روسي كبير، الجمعة، أن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا».