إصابة 11 شخصا جراء تفجير جديد في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

أدى هجوم جديد في شمال شرق نيجيريا إلى إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف حانة بولاية تارابا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

ووقع التفجير في حانة تقدم مشروبات كحولية مهربة في منطقة نوكاي على مشارف عاصمة الولاية جالينغو نحو الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش الجمعة، على ما صرح الناطق باسم الشرطة عثمان عبد الله لـ«فرانس برس».

تفاصيل الانفجار

وقال عبد الله: «المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي»، مشيرًا إلى «إصابة 11 شخصًا في الانفجار، هم عشرة رجال وامرأة».

- مسلحون يقتلون 34 شخصا بينهم جنديان في نيجيريا

- مقتل 19 عنصرا من القوى الأمنية في نيجيريا

ورفض الناطق التكهن بهوية المتورطين بالتفجير الذي جاء بعد ثلاثة أيام من هجوم دامٍ تبناه متطرفوا تنظيم «داعش».

استهداف الحانات

والأربعاء تبنى التنظيم هجومًا وقع الثلاثاء وأسفر عن مقتل ستة أشخاص واصابة 16 آخرين في حانة في شرق البلاد، في ناحية تقع خارج نطاق المنطقة التقليدية لعملياتهم في شمال شرق البلاد.

وفي شمال شرق البلاد، يقاتل الجيش أيضًا تمردًا «متطرفًا» بدأ قبل أكثر من عشر سنوات وخلف حتى الآن أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح.