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وزير الخارجية الأميركي يزور العاصمة الأوكرانية الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 08:44 مساء
وزير الخارجية الأميركي يزور العاصمة الأوكرانية الأحد
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد، وذلك بعد شهرين تمامًا من بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف، «غدًا سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن»، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير، بحسب «فرانس برس».

وجدد الرئيس الأوكراني، السبت، دعوته إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإنهاء الحرب». وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف، «أعتقد أن مَن بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها»، مكررًا أنه «لا يخشى لقاء» الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول 
وفشلت محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية التي يسيطر الروس على القسم الأكبر منها، الى مدينة زابوريغيا، وفق ما أفاد مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على حسابه على «تلغرام».

وقال بيترو أدريوشتشنكو إن نحو مئتين من سكان المدينة الصناعية على بحر أزوف كانوا بدؤوا يتجمعون لإجلائهم حين عمد الجيش الروسي إلى «تفريقهم»، حتى أن بعضهم أُجبر على الصعود إلى حافلات متجهة إلى منطقة يحتلها الروس على بعد ثمانين كلم شمالًا. وأضاف المسؤول: «مرة جديدة، يعطل الروس عملية إجلاء»،

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ومع دخول الحرب شهرها الثالث الأحد، أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك أنه من المقرر بدء محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول نحو الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش)، محذرة من أن القوات الروسية قد ترغب في تنظيم ممر إجلاء آخر بالتوازي تجاه روسيا..

وأُلغي عدد كبير من الممرات الإنسانية في اللحظة الأخيرة في مدينة ماريوبول، الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا ودمر إلى حد كبير بسبب أسابيع من القصف، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

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