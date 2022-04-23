إيران تعلق حكم بإعدام حارس غابات أدين بقتل شخص

القاهرة - بوابة الوسط

علق القضاء الإيراني حكم الإعدام الصادر بحق حارس غابات لإدانته بقتل شخص اشتبه بأنه صياد مخالف قبل عامين، وفق ما نقل إعلام محلي، السبت، عن مسؤول في إدارة حماية البيئة.

وقال العقيد جمشيد محبت خاني إنه «تمت الموافقة من قبل المحكمة العليا على طلب إعادة محاكمة برومند نجفي»، وفق ما نقلت عنه جريدة «همشهري» الصادرة عن بلدية طهران، وبحسب «فرانس برس».

مقتل العديد من حراس الغابات

وتعود الحادثة الى الرابع من أغسطس 2020 في كرمنشاه (غرب). وبحسب السلطة القضائية، أُدين نجفي «لأنه لم يحترم القواعد النافذة، وأطلق النار على شخص لم يكن يشكِّل له تهديدًا، وفي منطقة سكنية، لا في منطقة محمية» حيث يمنع الصيد.

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وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل العديد من حراس الغابات في الأعوام الماضية على يد صيادين مخالفين. ووفق أرقام منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميًا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة، التي بلغت 246 في 2020.