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زيلينسكي يدعو الى لقاء مع بوتين «لإنهاء الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 07:27 مساء
زيلينسكي يدعو الى لقاء مع بوتين «لإنهاء الحرب»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإنهاء الحرب».

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف «اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها»، مكررا أنه «لا يخشى لقاء» الرئيس الروسي اذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا واوكرانيا، وفق «فرانس برس».

محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول 
وفشلت محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الاوكرانية الساحلية التي يسيطر الروس على القسم الأكبر منها، الى مدينة زابوريجيا، وفق ما أفاد مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على حسابه على تلغرام.

وقال بيترو اندريوشتشنكو إن نحو مئتين من سكان المدينة الصناعية على بحر أزوف كانوا بدأوا يتجمعون لاجلائهم حين عمد الجيش الروسي الى «تفريقهم»، حتى أن بعضهم اجبر على الصعود الى حافلات متجهة الى منطقة يحتلها الروس على بعد ثمانين كلم شمالا. وأضاف المسؤول «مرة جديدة، يعطل الروس عملية إجلاء»، بحسب «فرانس برس».

ومع دخول الحرب شهرها الثالث الأحد، أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك أنه من المقرر بدء محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول نحو الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش)، محذرة من أن القوات الروسية قد ترغب في تنظيم ممر إجلاء آخر بالتوازي تجاه روسيا.

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وألغي عدد كبير من الممرات الإنسانية في اللحظة الأخيرة في مدينة ماريوبول، الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا ودمر إلى حد كبير بسبب أسابيع من القصف، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

المرحلة الثانية من العملية الخاصة
وأكدت موسكو، الخميس، أنها «حررت» ماريوبول. وردت كييف، الجمعة، أن المقاتلين الأوكرانيين «صامدون» في مصنع «آزوفستال»، حيث يتحصن مدنيون أيضًا. وأمر الرئيس بوتين بفرض حصار على هذا المجمع الهائل للصناعات المعدنية من دون اقتحامه. 

هذا الأسبوع، بدأت «المرحلة الثانية من العملية الخاصة» التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير. وأكد مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة أن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا». 

وقال الجنرال روستام مينكاييف نائب قائد القوات في المنطقة العسكرية لوسط روسيا إن الأمر بات يتعلق بـ«تأمين ممر بري» إلى شبه جزيرة القرم وآخر يؤدي إلى ترانسدنيستريا المنطقة المولدافية الموالية لروسيا والتي تضم حامية روسية. في تعليقه على الخطط الروسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة «هذا يؤكد فقط ما قلته عدة مرات، إن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس الا مجرد البداية، وبعد ذلك يريدون الاستيلاء على دول أخرى». 

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