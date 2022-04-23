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5 قتلى في ضربات روسية على أوديسا بجنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 04:46 مساء
5 قتلى في ضربات روسية على أوديسا بجنوب أوكرانيا
آثار قصف روسي سابق في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قُتل خمسة أشخاص على الاقل وأُصيب 18 آخرون في قصف روسي استهدف، السبت، مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وكتب أندريه يرماك، عبر «تلغرام»، «أوديسا: مقتل خمسة أوكرانيين وإصابة 18. إنهم فقط من تمكنا من العثور عليهم (حتى الآن). الأرجح أن الحصيلة ستكون أكبر»، لافتًا الى أن بين الضحايا «رضيعًا في شهره الثالث»، بحسب «فرانس برس».

محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول 
وميدانيًا جرى الإعداد، السبت، لمحاولة جديدة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، بينما يبدو أن الدعوات إلى هدنة في أوكرانيا بمناسبة عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي لن تلقى آذانًا صاغية.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث الأحد، أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك أنه من المقرر بدء محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول نحو الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش)، محذرة من أن القوات الروسية قد ترغب في تنظيم ممر إجلاء آخر بالتوازي تجاه روسيا.

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وألغي عدد كبير من الممرات الإنسانية في اللحظة الأخيرة في مدينة ماريوبول، الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا ودمر إلى حد كبير بسبب أسابيع من القصف، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

المرحلة الثانية من العملية الخاصة
وأكدت موسكو، الخميس، أنها «حررت» ماريوبول. وردت كييف، الجمعة، أن المقاتلين الأوكرانيين «صامدون» في مصنع «آزوفستال»، حيث يتحصن مدنيون أيضًا. وأمر الرئيس بوتين بفرض حصار على هذا المجمع الهائل للصناعات المعدنية من دون اقتحامه. 

هذا الأسبوع، بدأت «المرحلة الثانية من العملية الخاصة» التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير. وأكد مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة أن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا». 

وقال الجنرال روستام مينكاييف نائب قائد القوات في المنطقة العسكرية لوسط روسيا إن الأمر بات يتعلق بـ«تأمين ممر بري» إلى شبه جزيرة القرم وآخر يؤدي إلى ترانسدنيستريا المنطقة المولدافية الموالية لروسيا والتي تضم حامية روسية. في تعليقه على الخطط الروسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة «هذا يؤكد فقط ما قلته عدة مرات، إن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس الا مجرد البداية، وبعد ذلك يريدون الاستيلاء على دول أخرى». 

أضاف: «كل الشعوب التي تؤمن، مثلنا، بانتصار الحياة على الموت، يجب أن تقاتل معنا». واتهم روسيا بـ«جلب الموت لأوكرانيا».

أوكرانيا تطالب الغرب بتزويدها بـ«أسلحة ضرورية»
وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل «احتواء هجمات الغزاة الروس» في الشرق والجنوب، مشيرًا إلى أن «التحدي الأول» في الوقت الحالي هو «تزويد جنودنا بجميع الأسلحة الضرورية». من جهتها، تواصل السلطات الأوكرانية التي حصلت على مزيد الأسلحة كمساعدة من الغرب في الأيام الأخيرة، تأكيد قدرتها على إخراج الجيش الروسي من أراضيها. لكنها تطالب أيضًا بهدنة في عيد الفصح، إلا أن موسكو «ترفض» ذلك، بحسب زيلينسكي.

وفي خاركيف، عاش السكان ليلة جديدة من الهلع. وقالت يلينا، وهي ربة منزل، «كانت هذه الليلة مرعبة»، مضيفة: «وقعت ضربتان، وفي وقت لاحق ضربات أخرى، لم نعد نتمكن من النوم، أمضينا الليلة كلها في رواق».

والسبت أعلنت السلطات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على ثلاث بلدات بالقرب من خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، التي تشهد يوميًا ضربات منتظمة وعشوائية، بينما يواصل الجيش الروسي تركيز جهوده في دونباس وفي الجنوب. وكتب أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف على «تلغرام»: «نجحت قواتنا المسلحة الأوكرانية في شن هجوم مضاد صباح أمس. وبعد معارك ضارية طويلة، طردت وحداتنا القوات الروسية من بزروكي وسلاتين وبروديانكا».

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