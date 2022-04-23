التشيك تسجل أدنى مستوى لحالات الإصابة بـ«كورونا» منذ أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت التشيك 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وهو أدنى رقم سجلته البلاد، منذ 15 أكتوبر العام الماضي، طبقًا لما ذكرته «إذعة براغ» التشيكية اليوم السبت.

وتراجع عدد مصابي كورونا الذين جرى إدخالهم إلى المستشفيات بواقع أقل من ألف، طبقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة. ويتلقى 47 مريضًا حاليًا العلاج في وحدات العناية المركزة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ومع ذلك، فقد زاد متوسط عدد الحالات التي جرى اكتشافها على مدى الأيام السبعة الماضية، لكل مئة ألف شخص إلى متوسط 131 حالة إصابة.

وبدأت جائحة كورونا في الانحسار في جمهورية التشيك منذ فبراير الماضي.