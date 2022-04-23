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تايون: لن ندخل في حالة إغلاق مثل شنغهاي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 02:40 مساء
تايون: لن ندخل في حالة إغلاق مثل شنغهاي بسبب «كورونا»
رئيس وزراء تايوان سو تسينج-تشانغ. (أرشيفية: رويترز)
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أعلن رئيس وزراء تايوان سو تسينج-تشانغ أن بلاده لن تدخل في حالة إغلاق مثل التي تطبقها شنغهاي للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بـ«كوفيد-19».

وأوضح تشانغ أن الغالبية العظمي من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون فقط من أعراض بسيطة، وتعهد بمواصلة الانفتاح، وفق وكالة «رويترز».

وتشهد تايوان زيادة في حالات الإصابة المحلية منذ بداية العام لكن الأرقام لا تزال صغيرة؛ إذ بلغت 18 ألفًا و436 حالة منذ الأول من يناير من بين عدد سكان يبلغ نحو 23 مليون نسمة، في حين لم تسجل سوى أربع وفيات فقط.

نموذج تايوان الجديدة: التعامل تدريجيًا مع الوباء وتجنب الإغلاق
وبدعم من معدل تطعيم مرتفع، تروج الحكومة لنموذج تايوان الجديدة المتمثل في تعلم التعايش تدريجيًا مع الفيروس وتجنب إغلاق الاقتصاد وذلك على عكس مدينة شنغهاي الصينية التي تدخل أسبوعها الثالث من الإغلاق للسيطرة على الجائحة.

وقال رئيس الوزراء التايواني إن الحكومة واثقة من الخطوات التي يتم اتخاذها وإن من حسن الحظ أن أكثر من 99% من الحالات إما دون أعراض أو تعاني من مرض خفيف. وأضاف: «سنتعامل مع الأمر تدريجيًا ولن نكون مثل شنغهاي وندخل في حالة إغلاق لكننا أيضًا لن نتوقف على الفور عن استخدام الكمامات ولن نتخذ إجراءات لمكافحة الجائحة».

وتتوقع الحكومة أن تصل حالات الإصابة اليومية إلى عشرة آلاف حالة بنهاية أبريل الجاري، وقالت إن من المرجح أن تصل الحالات إلى الذروة في غضون عدة أسابيع. وسجلت تايوان 47 ألفًا و100 إصابة منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين و856 وفاة.

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