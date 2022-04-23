عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

القاهرة - بوابة الوسط

بينما كان القصف الروسي يدمّر بلدتهما ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، رأي يفيغين وتاتيانا أن أمامهما طريق واحد فقط للفرار مع أبنائهما الأربعة، من خلال السير على الأقدام.

وفي حديث لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، أثناء انتظارهم في مدينة زابوريجيا قطارًا متجهًا غربًا، روت العائلة بالدموع والضحكات مشقات اجتياز نحو 125 كلم قبل الوصول إلى بر الأمان.

وقالت تاتيانا كوميساروفا (40 عامًا)، «شرحنا للأطفال طيلة شهرين خلال تواجدنا في القبو أين سنذهب.. حضرناهم لهذه الرحلة الطويلة»، مضيفة «اعتبروا الأمر مغامرة».

والأحد الماضي، قررت تاتيانا مع زوجها يفيغين تيشنكو (37 عامًا)، وهو عامل فني أن الوقت حان للقيام بالخطوة.

وبقلق رافقا الأطفال خارج المبنى، وكانت تلك المرة الأولى التي يخرج فيها جميع أفراد الأسرة مجتمعين منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، لكنهم تركوا حولهم مشهد دمار كامل، وقال يفيغين «عندما شاهد الأطفال ذلك مشوا بصمت»، مضيفًا «لا أعرف ما الذي كان يدور في رؤوسهم.. هم أيضًا ربما عجزوا عن تصديق أن مدينتنا لم تعد موجودة».

«الموت بسبب القصف يخيف أقل من الموت جوعا»

كان الوالدان مدركين ما ينتظر العائلة، فقد سبق أن خرجا خلسة من المبنى للتمون بالسلع الغذائية والماء من المتاجر التي دمرها القصف وشاهدا جثثا في الشوارع، وبدا لتاتيانا أن «الموت بسبب القصف يخيف أقل من الموت جوعًا».

وكانت قذيفة سقطت على سقف المبنى السكني حيث يقيمان، أما أطفالهما فقد بقوا طيلة الوقت تحت الأرض، وقالت تاتيانا «أحضرنا لهم الكتب إلى القبو، والنور كان خافتًا بدرجة كنت بالكاد أرى لكنهم تمكنوا من القراءة».

وأخبرت الطفلة آنا البالغة 10 سنوات عن أوقات مرحة أمضتها عندما كانت تلعب مع أصدقاء من شقة مجاورة، وتستذكر الفتاة التي سرحت شعرها في ضفيرة «النوم على الأسمنت لم يكن رائعًا»، مؤكدة بشجاعة أن عند سقوط القنابل «لم نكن بغاية الخوف»، قائلة «المبنى كان يهتز كثيرًا وعلا الغبار.. التنفس لم يكن سهلًا».

وكانت مغادرة القبو والمدينة «صعبة»، بالنسبة لآنا، وروت لفرانس برس «كان علينا أن نحمل حقائبنا التي كانت ثقيلة».

العثور على «العربة الذهبية»

كان ذلك في اليوم الأول، قبل أن يعثر والدها على عربة أطلقت عليها العائلة تسمية «العربة الذهبية»، وفي الحقيقة كانت تلك عبارة عن عربة بثلاث عجلات يعلوها الصدأ وتحدث صريرًا لكنها جعلت السير أكثر سهولة.

وشرح يفيغين «راحت زوجتي تدفع أصغر بناتنا على دراجتها فيما أنا كنت أدفع العربة، بينما كان أحد الأطفال أحيانا متربعًا على الحقائب»، مضيفًا «الطفلان الآخران كانا يسيران بجانبي».

«لم يعاملوننا كأعداء، حاولوا المساعدة»

بعد خمسة أيام وأربع ليالٍ من السفر، اجتاز أفراد العائلة العديد من الحواجز الروسية وقالوا للجنود إنهم متوجهون إلى أقارب لهم، وقال يفيغين «لم يعاملوننا كأعداء، حاولوا المساعدة».

وأضاف «لكن في كل مرة كانوا يسألوننا: من أين أنتم؟ من ماريوبول؟ ولكن لماذا تذهبون في هذا الاتجاه؟ لمَ لستم ذاهبين إلى روسيا؟».

وليلا كانت العائلة تنام في منازل أهالي فتحوا لهم أبوابهم على طول الطريق وقدموا لهم الطعام، وخلال النهار كانوا يواصلون السير رغم المشقات.

وأخيرًا حالفهم الحظ والتقوا بدميترو جيرنيكوف، الذي كان يعبر بولوهي، البلدة الخاضعة للسيطرة الروسية والواقعة على بًعد 100 كلم عن زابوريجيا.

وقال جيرنيكوف «شاهدتُ هذه العائلة وهي تدفع عربة على جانب الطريق». ويتوجه جيرينكوف بانتظام إلى زابوريجيا لبيع محاصيل الخضار التي تزرعها عائلته.

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وبعدما اجتازوا 125 كلم سيرا، انتهت رحلة تاتيانا ويفيغين وأطفالهما في حافلته الصغيرة المتضررة، ويتذكر جيرنيكوف شعورهم بالارتياح عندما خرجوا من مناطق تسيطر عليها القوات الروسية وشاهدوا جنودًا أوكرانيين، وقال «عندما عبرنا أول حاجز، بدأ الجميع بالبكاء».

وتؤكد تاتيانا «كان لدينا هدف وحيد وهو أن يعيش أطفالنا في أوكرانيا. إنهم أوكرانيون، لا يمكننا تصور أنه يمكن أن يعيشوا في بلد آخر».

والجمعة، استقلت العائلة حاملة مقتنياتها القليلة، قطارًا مكتظًا متجهًا إلى لفيف، ومنها تخطط العائلة للتوجه إلى إيفانو-فرانكفيسك، المدينة الكبيرة الأخرى في غرب أوكرانيا، سعيا لبناء حياة طبيعية.

وقال يفيغين «أريد العثور على وظيفة. وزوجتي ستهتم بالأطفال وتبحث لهم عن مدرسة»، مضيفًا «لا يمكن أن ننسى ما مررنا به، ولا يجدر بنا ذلك. لكن يجب أن نبقى متفائلين ونقوم بتربية أطفالنا».

وتعبر ابنتهما آنا عن أمنياتها البسيطة بعد الفرار من جحيم ماريوبول، وتقول «أريد أن أعيش في مدينة ليست كتلك.. وفي أوكرانيا».