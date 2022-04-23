ألمانيا تسجل أكثر من 135 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط



أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 24 مليونًا و141ألفًا و333 شخصًا بعد تسجيل 135ألفًا و79 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 134ألفًا و155حالة بعد تسجيل 234 وفاة جديدة.

وبداية من مطلع أبريل سقطت معظم القيود الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا في مناطق واسعة بألمانيا، لكن الفيروس ما زال يفتك بأرواح العشرات يوميًا، مسببًا القلق لوزير الصحة لاوترباخ الذي دخل في سجال مع زعيم المعارضة المحافظ ميرتس.

رغم استمرار ارتفاع مخاطر العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا، انتهت في مناطق واسعة من البلاد اعتبارًا من (3 أبريل2022) معظم القيود الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا، بموجب القانون المعدل للحماية من العدوى.

توصية الصحة الألمانية بارتداء الكمامات

لكن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أوصى باستمرار ارتداء الكمامات داخل القاعات المغلقة. وفي تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية، قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إن من الممكن الاستمرار في ارتداء الكمامة أثناء التسوق، على سبيل المثال، «وهذا ما أنصح به أيضًا كل مواطن».

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن «خطر الإصابة بالعدوى نادرًا ما كان أعلى مما هو عليه الآن»، وقال إنه يعتقد بصحة تدابير مثل الارتداء الإجباري للكمامة وقواعد حماية أخرى من وجهة نظر طبية ووبائية، لكن هذه التدابير لم تعد ممكنة بعد في كل أنحاء ألمانيا على الصعيد القانوني. لكن بغض النظر عن القواعد الحكومية، يمكن لشركات ومحلات ومؤسسات أخرى الإبقاء على تعليمات مثل الارتداء الإجباري للكمامات.

وتوقع لاوترباخ استمرار انخفاض أعداد إصابات كورونا الجديدة ولا سيما بعد عيد الفصح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وفاة ما يتراوح بين 200 و300 شخص يوميًا جراء الإصابة بعدوى كورونا «وهذا ليس مقبولًا، فهذا بمثابة سقوط طائرة كل يوم».