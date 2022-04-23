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المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا: الرئيس السابق كوندي أصبح «حرًا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 01:19 مساء
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا: الرئيس السابق كوندي أصبح «حرًا»
رئيس غينيا السابق ألفا كوندي في أديس أبابا, 10 فبراير 2020, (أ ف ب)
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أصبح الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي، الذي قاد البلاد لما يقرب من 11 عامًا «حرًا» في تحركاته واستقبال أقاربه، على ما أعلنت مساء الجمعة المجموعة العسكرية التي أطاحت به في 5 سبتمبر الماضي.

وذكر بيان رسمي نُشر مساء الجمعة، أن قائد الانقلابيين اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، «يُعلم الرأي العام في البلاد والعالم أن رئيس الجمهورية السابق (كوندي) أصبح حرًا بشكل نهائي»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان «مع استمرار تمتعه بالحماية اللازمة، سيتمكن (كوندي) من استقبال أفراد عائلته البيولوجية أو السياسية أو أصدقائه أو أقاربه بناء على طلبه».

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وسيبقى كوندي «في منزل زوجته الحالي (في كوناكري)، حتى الانتهاء من بناء منزله الخاص» في كيبي، إحدى ضواحي العاصمة.

وأكد البيان أن الكولونيل دومبويا «يطمئن شعب غينيا والمجتمع الدولي أن كرامة وسلامة البروفسور ألفا كوندي، ستكونان مصانتين على الدوام».

واشتكى حزب الرئيس السابق، تجمع الشعب الغيني، أخيرًا من «الغموض الذي أحيط بوضع» الرئيس السابق، وندد بتقييد تحركاته واحتجاز العديد من مسؤوليه ومنهم آخر رئيس وزراء كاسوري فوفانا ووزراء سابقون.

في 15 إبريل، جدد تجمع الشعب الغيني مطالبته الإفراج الكامل وغير المشروط عن الرئيس كوندي وأعلن رفضه المشاركة في الاجتماعات الوطنية من 22 مارس حتى 29 أبريل، بمبادرة من المجلس العسكري الحاكم، فضلا عن أي حوار سياسي، في إشارة على احتجاجها.

وكان الكولونيل مامادي دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021، وأطاح الرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.

تاريخ من العنف والقمع والانقلابات
ومنذ ذلك الحين، تولى دومبويا الرئاسة وتعهد بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين من دون أن يحدد أي موعد لذلك، فيما ذهب كوندي إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير الماضي، ليتلقى علاجًا طبيًا وعاد إلى غينيا في 9 أبريل.

والانقلاب هو المحطة الأخيرة من تاريخ متقلب جدًا في هذا البلد، الذي تعاقبت على السلطة فيه أنظمة استبدادية ودكتاتورية منذ استقلاله العام 1958، وشهد الكثير من الأعمال العنيفة التي نفذتها قواته المسلحة.

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