روسيا تحقق في وجود مخبرين من الجيش البريطاني في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستحقق فيما ورد عن أنشطة لمخربين تابعين للقوات الجوية الخاصة البريطانية في مناطق أوكرانيا.

وأصدر رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، تعليمات بتحليل المعلومات حول نشر بريطانيا لمتخصصين في التخريب بالقرب من لفيف، في إطار القضايا الجنائية قيد التحقيق بشأن جرائم النازيين الأوكرانيين، حسب وكالة «سبوتنيك».

اتهامات لبريطانيا بالقيام بأعمال تخريب في أوكرانيا عبر متخصصين

وقالت الوكالة إن بريطانيا أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفيف لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية. ويختص هؤلاء بتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية، وعمليات اغتيال للشخصيات السياسية، فضلاً عن التحضير لهجمات إرهابية.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم فحص البيانات المحددة بعناية، وستكفل لجنة التحقيق، في نطاق اختصاصها المتمثل في «البحث المستمر عن الأشخاص المتورطين في دعم النظام النازي الحالي في كييف وفي أنشطة التخريب في أراضي أوكرانيا، ولا سيما الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والعسكريين الروس».

والخميس الماضي، أعلن زير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو «تحرير مدينة ماريوبول»، التي وصفها بأنها «عاصمة كتيبة آزوف» الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع آزوفستال.