مصرع امرأة.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب البوسنة والهرسك

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول محلي، اليوم السبت، إن زلزالًا ضرب البوسنة والهرسك مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مصرع امرأة على الأقل.

وأوضح مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد)، في مدينة بوتسدام بألمانيا، أن الزلزال، الذي وقع مساء الجمعة الساعة 11.07 بالتوقيت المحلي (21.07 بتوقيت غرينتش) كان بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال جنوب شرق مدينة موستار، فيما لم ترد على الفور معلومات عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، وفق «د ب أ».

وتوفيت امرأة، 28 عامًا، بعد أن سقطت صخور على منزل أسرتها في بلدة ستولاك، جنوب شرق موستار، طبقًا لما ذكره ستيبان بوسكوفيتش، عمدة ستولاك، حسب وسائل إعلام بوسنية، موضحًا أن ثلاثة أفراد آخرين بالأسرة أصيبوا.