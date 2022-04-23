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مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم على الحدود مع أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 12:33 مساء
مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم على الحدود مع أفغانستان
قوات تابعة للجيش الباكستاني. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن ثلاثة على الأقل من جنوده قتلوا على أيدي مسلحين شنوا هجومًا عبر الحدود من أفغانستان.

وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش، في بيان، أن المسلحين فتحوا النار على القوات في إقليم «خيبر-باختونخوا»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجاء في بيان الهيئة «تدين باكستان بقوة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة في المستقبل».

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يشار إلى أن حركة «طالبان الباكستانية» عززت حملتها العنيفة في الأشهر الأخيرة، رغم توصل حكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إلى وقف لإطلاق النار مع الحركة في نوفمبر الماضي، غير أن الحركة أنهت وقف إطلاق النار بعد شهر، متهمة الحكومة بانتهاك بنود الاتفاق.

يذكر أن حوالي 80 ألف من المدنيين وقوات الأمن الباكستانية قتلوا في تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى شنتها حركة طالبان، خلال ما يقرب من عقدين من العنف.

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