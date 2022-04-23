شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أضرم شخص النار في نفسه، الجمعة، أمام المحكمة العليا الأميركية، مما أدى إلى إجلائه بمروحية، وفق ما أكدت ناطقة باسم المحكمة لوكالة «فرانس برس».

وتابعت الناطقة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد، في بيان، «حوالي الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا، وأضرم النار في نفسه»، مضيفة أن «مروحية طبية هبطت في الساحة، وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة الجمعة بسبب إجراءات التحقيق، فيما أكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدًا للسلامة العامة.

وأوضحت قناة فوكس التلفزيونية، أنه رجل لكن لم تُكشف أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو هويته أو دوافعه مساء الجمعة، وتأتي هذه المأساة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطئ.

وصدر التحذير عند إنزال مظليين من الجيش الأميركي من طائرة للمشاركة في عرض يسبق مباراة في ملعب البيسبول الذي يبعد كيلومترين عن مقر الكونغرس.