الأمم المتحدة: غوتيريس يلتقي زيلينسكي في كييف الخميس بعد زيارة موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس المقبل، بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إن غوتيريس سيلتقي الخميس المقبل، زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء، وفق وكالة فرانس برس.

- بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل

والجمعة، أعلن الكرملين، أن الأمين العام للأمم المتحدة سيزور الأسبوع الجاري روسيا؛ حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن «الثلاثاء الواقع فيه 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيستقبله أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، وفق وكالة «فرانس برس».