الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر بيت حانون مع غزة ردا على «إطلاق صواريخ» من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر بيت حانون، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتبارًا من الأحد، بعد ادعائها بإطلاق فلسطينيين ثلاثة صواريخ من القطاع على الأراضي المحتلة.

وقال مكتب الناطق باسم «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» (كوغات)، المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، «في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز (بيت حانون) لخروج العمال والتجار من قطاع غزة»، وفق وكالة فرانس برس.

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يأتي ذلك بعد إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».