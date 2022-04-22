Atwasat

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 11:38 مساء
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
جندي فرنسي من قوة برخان قرب تمبكتو في مالي، 05 يونيو 2015، (ا ف ب)
alwasat radio

أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة الجمعة، نصًّا يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، ولا سيّما فرنسية، لمحاربة المتطرفيين.

وبعد ساعات طويلة من النقاش، صوّت النواب على النصّ برفع الأيدي، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إن «النص أقر» بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتًا.

وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة؛ إذ إن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائبًا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أن «نسج شراكات جديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، رافضًا بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي

عقوبات قوية ضد «الأخضر» بعد مباراة الأهلي بنغازي
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × النصر» في الدوري الممتاز
عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني

عودة حزب البشير للساحة على مرأى ومسمع الجيش السوداني
محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول
الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان

الحلوى البحرينية التقليدية طبق رئيسي في رمضان
برنامج «الميزان» (الحلقة 3)

برنامج «الميزان» (الحلقة 3)
برنامج «كتب ليبية» (10)

برنامج «كتب ليبية» (10)
خلونا نحلموا (الحلقة 10)

خلونا نحلموا (الحلقة 10)
مسلسل «شن الحكاية» (10)

مسلسل «شن الحكاية» (10)
مسلسل «هذا هو» (9)

مسلسل «هذا هو» (9)
الكاسا (الحلقة 7)

الكاسا (الحلقة 7)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (7)
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً

عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح ...
الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد

الاتحاد والأهلي طرابلس يلجآن لحسم مقعد «الكونفدرالية».. الأحد
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
الساعات الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماذا حدث؟
33 قتيلًا في تفجير استهدف مسجدًا شمال أفغانستان
33 قتيلًا في تفجير استهدف مسجدًا شمال أفغانستان
بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل
بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل
مولدافيا تستدعي السفير الروسي
مولدافيا تستدعي السفير الروسي
تفاصيل الأمتار الأخيرة لمحاكمة «الملياردير الأحمر» التركي
تفاصيل الأمتار الأخيرة لمحاكمة «الملياردير الأحمر» التركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
المزيد
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين
برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة......
روسيا تعلن مقتل شخص وفقدان 27 آخرين في غرق الطراد «موسكفا»
روسيا تعلن مقتل شخص وفقدان 27 آخرين في غرق الطراد «موسكفا»...
حبس معارض روسي بارز بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الجيش
حبس معارض روسي بارز بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الجيش...
تفاصيل الأمتار الأخيرة لمحاكمة «الملياردير الأحمر» التركي
تفاصيل الأمتار الأخيرة لمحاكمة «الملياردير الأحمر» التركي...
مولدافيا تستدعي السفير الروسي
مولدافيا تستدعي السفير الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط