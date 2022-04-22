برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة الجمعة، نصًّا يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، ولا سيّما فرنسية، لمحاربة المتطرفيين.

وبعد ساعات طويلة من النقاش، صوّت النواب على النصّ برفع الأيدي، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إن «النص أقر» بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتًا.

وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة؛ إذ إن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائبًا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أن «نسج شراكات جديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، رافضًا بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد.