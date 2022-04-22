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مولدافيا تستدعي السفير الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 07:38 مساء
مولدافيا تستدعي السفير الروسي
رئيسة وزراء مولدافيا ناتاليا غافريليتا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل, 27 سبتمبر 2021, (أ ف ب)
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 استدعت مولدافيا الجمعة السفير الروسي للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي قال فيه إنّ موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المولدافية. 

وقالت وزارة الخارجية المولدافية في بيان إنّ كيشيناو أعربت للسفير الروسي عن «قلقها العميق» إزاء التصريح الذي أدلى به الجنرال الروسي رستم ميميكايف، مطالبة موسكو باحترام «سيادة أراضي» مولدافيا و«حيادها»، وفق وكالة «فرانس برس». 

 موسكو تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا
وأعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على غزو الجيش الروسي الذي اتهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال «قد ترقى الى جرائم حرب». قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا» في إشارة إلى «المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تهدف بين أمور أخرى إلى "ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم».

أوكرانيا التي حصلت من الغرب على شحنات أكبر من الأسلحة في الأيام الأخيرة، تواصل التأكيد على قدرتها على إخراج القوات الروسية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس «يمكنهم فقط تأخير الأمر المحتم - اللحظة التي سيضطر فيها الغزاة إلى الانسحاب من أراضينا وخصوصا ماريوبول». 

وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها «حررتها» ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية الذي يتحصن فيه أيضا مدنيون.

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