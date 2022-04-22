33 قتيلًا في تفجير استهدف مسجدًا شمال أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 33 شخصًا على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن «التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بمن فيهم أطفال».

ويوم الخميس، قال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، آصف وزيري، لـ«فرانس برس»: «لقد سقط 10 قتلى و15 جريحا في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة». فيما قال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، ذبيح الله نوراني، إن «التقارير الأولية تؤكد سقوط 25 ضحية على الأقل».

مسجد في مزار شريف أيضا

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر. وقال مسؤولون في مستشفى أبوعلي سينا في مزار شريف، إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف».

ومنذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس الماضي، وتشهد أفغانستان من وقت لآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية تلقي الحركة باللوم في معظمها على تنظيم «داعش» الإرهابي.