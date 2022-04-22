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المفوضية الأوروبية تقترح ضخ تمويل إضافي لمساعدة الفارين من الحرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 05:01 مساء
المفوضية الأوروبية تقترح ضخ تمويل إضافي لمساعدة الفارين من الحرب بأوكرانيا
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت).
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تقترح المفوضية الأوروبية ضخ تمويل نقدي إضافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2022، لضمان استمرار الدعم للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، يوهانس هان، إن الأموال ستساعد الدول الأكثر تضررا بالاتحاد الأوروبي في إيواء الأشخاص «الفارين من غزو روسي غير مبرر لأوكرانيا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأعلنت المفوضية الأوروبية مدفوعات قيمتها 176 مليون يورو (190 مليون دولار)، لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2022، إلى جانب التزامات بتمويل مستقبلي بقيمة حوالي 100 مليون يورو. وبتلك الأموال، التي أعيد توجيهها، يبلغ التمويل الإضافي 400 مليون يورو.

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وينص تعديل الميزانية على تخصيص أموال إضافية موجهة نحو أنظمة الهجرة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للمساعدة في عمليات الوصول من أوكرانيا، ولدعم الأموال المخصصة للمعونات الإنسانية.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الـ27 الموافقة على تغييرات الميزانية، قبل أن تكون التمويلات الإضافية متاحة.

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