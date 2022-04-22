دراسة: 7 من كل 10 أشخاص في إنجلترا أصيبوا بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

تشير أرقام جديدة صادرة عن الحكومة البريطانية، إلى أن نحو سبعة من كل عشرة أشخاص في إنجلترا، ربما أصيبوا بفيروس كورونا، منذ الأشهر الأولى من الجائحة.

وأظهرت التقديرات إلى أن حوالي 38.5 مليون شخص أو 70.7% من السكان، أصيبوا بعدوى واحدة على الأقل منذ نهاية إبريل 2020، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» اليوم الجمعة.

وتولى تجميع الأرقام، المكتب الوطني للإحصاء، مستخدما بيانات من مسح بشأن حالات الإصابة استمرت فترة طويلة.

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وبدأ المسح في 27 إبريل 2020، مما يعني أن التقديرات لا تشمل الموجة الأولى للفيروس، التي بدأت في أوائل مارس الماضي.

لكنها المرة الأولى التي تجرى فيها محاولة لحساب العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بـ«كوفيد-19»، خلال معظم فترة الجائحة.

وتشمل أرقام المكتب الفترة حتى 11 فبراير 2022، لذلك لا تشمل الأشخاص الذين أصيبوا للمرة الأولى في الأسابيع الأخيرة.