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حاكم إقليمي: مستقبل الحرب في أوكرانيا «رهن بمصير ماريوبول»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 02:00 مساء
حاكم إقليمي: مستقبل الحرب في أوكرانيا «رهن بمصير ماريوبول»
آثار الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الحاكم الإقليمي، بافلو كيريلنكو، إن مستقبل الحرب في أوكرانيا «رهن بمصير ماريوبول» المدينة الساحلية المحاصرة في جنوب شرق البلاد، والتي تخضع للسيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

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وأوضح كيريلنكو، في مقابلة عبر الفيديو لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، أن «نجاح الهجوم الروسي في الجنوب رهن بمصير ماريوبول»، ووصف هذه المدينة بأنها «استراتيجية» بالنسبة للأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة، وبالنسبة إلى الروس في رغبتهم بتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، وفق وكالة «فرانس برس».

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