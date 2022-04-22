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جنرال روسي: الجيش يسعى لـ«السيطرة بالكامل على دونباس وجنوب أوكرانيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 11:19 صباحا
جنرال روسي: الجيش يسعى لـ«السيطرة بالكامل على دونباس وجنوب أوكرانيا»
جنود الجيش الروسي في أوكرانيا. (الإنترنت).
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قال جنرال في الجيش الروسي، إن قوات بلاده تسعى للسيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس، من أجل إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، روستام مينيكاييف، «منذ بداية المرحلة الثانية من العملية الخاصة والتي بدأت قبل يومين، أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا»، وفق وكالة فرانس برس.

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وأضاف «سيضمن ذلك ممرا بريا إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إجهاد البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الأوكراني».

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