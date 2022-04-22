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كييف: لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 10:19 صباحا
كييف: لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين اليوم
صورة جوية تظهر آثار القصف الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية. (سي أن أن)
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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين، الجمعة، في أوكرانيا واصفة الوضع على الطرق بأنه «خطير».

وكتبت على تلغرام «بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم». والخميس، وصلت ثلاث حافلات تقل أشخاص جرى إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

كييف تطلب فتح ممر إنساني عاجل في ماريوبول
وكانت كييف قد طالبت، الخميس، بفتح ممر إنساني «عاجل» لإخلاء المدنيين المحاصرين في آزوفستال، المجمّع الضخم لصناعة الصلب في ماريوبول وآخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية.

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وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على «تويتر» إنّ المدنيين الذين «لجأوا بأعداد كبيرة» إلى هذا المصنع «لا يثقون بالقوات (الروسية)»، مشددة على «ضرورة فتح ممرّ إنساني عاجل» مرفقا «بضمانات بأنّ الناس سيكونون بأمان».

بوتين يعلن سيطرة قواته على ماريوبول
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده «نجحت» في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي، بدلا من اقتحامه.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن «انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح»، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال «غير مناسب» ومن الضروري محاصرة «المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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