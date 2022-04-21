الناطق باسم الخارجية الأميركية يعتبر منعه من دخول روسيا «شرفًا» له

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الخميس، أن استهدافه بالعقوبات الروسية التي تمنعه خصوصًا من دخول الأراضي الروسية، هو «شرف» له، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال برايس أمام صحفيين «عليّ أن أقول إن إثارة غضب حكومة تكذب على شعبها وتعامل جيرانها بوحشية وتسعى إلى خلق عالم تكون فيه الحرية بخطر، ليس أقلّ من شرف لي».

- روسيا تمنع كامالا هاريس ومارك زاكربرغ من دخول أراضيها

ومنعت روسيا، اليوم الخميس، 29 أميركيًا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، لائحة تتضمن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة وبينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ورئيس مجموعة «ميتا» العملاقة مارك زاكربرغ، مؤسس موقع «فيسبوك»، بحسب وكالة «فرانس برس».