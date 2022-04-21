زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا لتعويض خسائر اقتصادها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا تحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريًا لتسيير أعمالها وسط «الخسائر الاقتصادية» التي تسبب بها الغزو الروسي.

ويشكل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بتقديرات سابقة لكييف بالحاجة إلى 5 مليارات شهريًا، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأبلغ زيلينسكي مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال اجتماع عبر الفيديو بأن «الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكِّل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط».