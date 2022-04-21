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مقتل 6 في حريق بمعهد أبحاث دفاعية في روسيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 08:31 مساء
مقتل 6 في حريق بمعهد أبحاث دفاعية في روسيا (فيديو)
دخان يتصاعد جراء حريق في معهد أبحاث دفاعية في روسيا (الإنترنت)
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نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات المحلية بمدينة تفير قولها، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الخميس، بعد اندلاع حريق في معهد للأبحاث الدفاعية بالمدينة الواقعة على بُعد 160 كيلومترًا تقريبا شمال غربي موسكو.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلًا عن خدمات الطوارئ، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عداد المفقودين، فيما أفادت السلطات بإصابة 27 شخصًا.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية دخانًا كثيفًا وألسنة لهب تتصاعد من نوافذ المعهد. ولم ترد أنباء رسمية عن سبب الحريق، وفق وكالة «رويترز».

وينشط المعهد في أبحاث الفضاء، ومنها ما يتعلق بمنظومة دفاع جوي موحدة لرابطة الدول المستقلة المؤلفة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك وفقًا لموقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت.

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