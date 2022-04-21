10 قتلى و15 جريحا في تفجير مسجد شيعي بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في تفجير استهدف، الخميس، مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤول في حركة «طالبان» والشرطة المحلية، في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، آصف وزيري، لوكالة «فرانس برس»: «لقد سقط 10 قتلى و15 جريحا في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة».

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، ذبيح الله نوراني، لوكالة «فرانس برس» إن «التقارير الأولية تؤكد سقوط 25 ضحية على الأقل».

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر. وقال مسؤولون في مستشفى أبوعلي سينا في مزار شريف، إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف».

ومنذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس الماضي، وتشهد أفغانستان من وقت لآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية تلقي الحركة باللوم في معظمها على تنظيم «داعش» الإرهابي.