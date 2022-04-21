Atwasat

أفغانستان: عشرات الضحايا في تفجبر بمسجد شيعي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 12:59 مساء
أفغانستان: عشرات الضحايا في تفجبر بمسجد شيعي
آثار دمار لحقت بمسجد تعرض لهجوم في أفغانستان، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سقط عشرات الضحايا في تفجير استهدف، الخميس، مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، ذبيح الله نوراني، لوكالة «فرانس برس» إنّ «التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ».

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر. وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف».

ومنذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس الماضي، وتشهد أفغانستان من وقت لآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية تلقي الحركة باللوم في معظمها على تنظيم «داعش» الإرهابي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)

برنامج «الميزان» (الحلقة 2)
برنامج «كتب ليبية» (9)

برنامج «كتب ليبية» (9)
خلونا نحلموا (الحلقة 9)

خلونا نحلموا (الحلقة 9)
مسلسل «شن الحكاية» (9)

مسلسل «شن الحكاية» (9)
مسلسل «هذا هو» (8)

مسلسل «هذا هو» (8)
الكاسا (الحلقة 6)

الكاسا (الحلقة 6)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (6)
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد

محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كييف: 4 حافلات لإجلاء المدنيين غادرت ماريوبول
كييف: 4 حافلات لإجلاء المدنيين غادرت ماريوبول
وصول رئيس الوزراء الإسباني ونظيرته الدنماركية إلى كييف
وصول رئيس الوزراء الإسباني ونظيرته الدنماركية إلى كييف
مقتل عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي
مقتل عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
أوكرانيا: 1020 جثة لمدنيين في مشارح كييف
أوكرانيا: 1020 جثة لمدنيين في مشارح كييف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
المزيد
«داعش» يتبنى تفجير المسجد الشيعي في أفغانستان
«داعش» يتبنى تفجير المسجد الشيعي في أفغانستان...
10 قتلى و15 جريحا في تفجير مسجد شيعي بأفغانستان
10 قتلى و15 جريحا في تفجير مسجد شيعي بأفغانستان...
أفغانستان: عشرات الضحايا في تفجبر بمسجد شيعي
أفغانستان: عشرات الضحايا في تفجبر بمسجد شيعي...
أوكرانيا: 1020 جثة لمدنيين في مشارح كييف
أوكرانيا: 1020 جثة لمدنيين في مشارح كييف...
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»
إنذار خاطئ يثير الذعر في واشنطن ويتسبب في إخلاء «كابيتول»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط