أفغانستان: عشرات الضحايا في تفجبر بمسجد شيعي

القاهرة - بوابة الوسط

سقط عشرات الضحايا في تفجير استهدف، الخميس، مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، ذبيح الله نوراني، لوكالة «فرانس برس» إنّ «التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ».

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر. وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف».

ومنذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس الماضي، وتشهد أفغانستان من وقت لآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية تلقي الحركة باللوم في معظمها على تنظيم «داعش» الإرهابي.