أوكرانيا: 1020 جثة لمدنيين في مشارح كييف

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مسؤولة أوكرانية أن مشارح منطقة كييف باتت تضم أكثر من ألف جثة لمدنيين، في حين تتهم كييف الروس بارتكاب «مجزرة» في حق مئات المدنيين خلال احتلالهم المنطقة في مارس.

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس» من مدينة بوروديانكا في شمال غرب كييف، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، إن «1020 جثة ليست سوى لمدنيين هي في مشارح منطقة كييف».

منذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف في أواخر مارس، عُثر على المئات من جثث المدنيين الذين تتهم السلطات الأوكرانية وبلدان الغرب روسيا بارتكاب «جرائم حرب» بحقهم، وهي اتهامات ترفضها موسكو.

اتهام روسيا بارتكاب «جرائم حرب»

وأمس الأربعاء، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي قام بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن التاريخ لن ينسى«جرائم الحرب» في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا «مجازر» ارتكبها الروس، حسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة «في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام دون عدالة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

وتنفي موسكو هذه الاتهامات، وقال رئيسها فلاديمير بوتين إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة»، وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا».