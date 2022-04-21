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مقتل عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 11:36 صباحا
مقتل عسكري روسي في انفجار قنبلة وسط مالي
رجل بجواره صورة للرئيس الروسي خلال احتفال في باماكو بإعلان فرنسا سحب قواتها من مالي، 20 فبراير 2022، (ا ف ب)
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قتل عسكري روسي في عملية مع جنود ماليين في تنفجير وسط مالي، بالمنطقة التي تشهد نشاطا لجماعات متطرفة، كما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة «فرانس برس».

وهو أول روسي يؤكد مقتله في إطار عمليات عسكرية في مالي منذ أن استدعت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو ما تقول إنهم «مدربون» من روسيا، بينما يؤكد الغرب وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة أنهم «مرتزقة» من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، لكن العسكريين الماليين ينفون ذلك.

وقال مصدر أمني إن وحدة مؤلفة من جنود ماليين و«مدربين روس» تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة صباح الثلاثاء الماضي قرب بلدة هومبوري، مضيفا أن الانفجار أسفر عن مقتل «مدرب روسي»، الذي توفي متأثرا بجروحه بعد إجلائه جوا إلى سيفاري الواقعة على بعد 260 كيلومترا جنوب شرق البلاد.

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وأكد مصدر طبي للوكالة الفرنسية «وفاة جندي روسي، الثلاثاء، متأثرا بجروحه في سيفاري»، موضحا أنه «في الثلاثينات من العمر، وأن الآلية التي كانت تقله مع جنود ماليين مرت فوق لغم».

وبالمثل، قال مسؤول في وسط مالي، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إنه وصله معلومات «بوفاة أحد عناصر فاغنر كان يقاتل أمس إلى جانب الجيش المالي في منطقة موبتي» المدينة الرئيسية في المنطقة، موضحا أن السيارة التي كانت تقله «مرت فوق لغم».

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن «انتهاكات» في مالي
وفي رسالة على «تويتر»، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إنها «قلقة» من معلومات - لم تحدد مصدرها بشأن «انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت (الثلاثاء) خلال السوق الأسبوعية في هومبوري».

وأضافت أن هذه «الانتهاكات» سجلت «خلال عملية نفذتها القوات المسلحة المالية ترافقها على ما يبدو مجموعة من الجنود الأجانب».

وتابعت: «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي فتحت تحقيقا للتحقق من الوقائع مع بنية التوجه إلى مكان الحادث قريبا»، كما دعت البعثة، السلطات المالية إلى «مكشف الملابسات الكاملة لهذه الحوادث».

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