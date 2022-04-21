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كييف: 4 حافلات لإجلاء المدنيين غادرت ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 10:50 صباحا
كييف: 4 حافلات لإجلاء المدنيين غادرت ماريوبول
صورة جوية تظهر آثار القصف الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية. (سي أن أن)
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غادرت أربع حافلات لإجلاء مدنيين مرفأ ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك.

وتأتي عمليات الإجلاء هذه التي من المفترض أن تتواصل، الخميس، في وقت يبدو هذا المرفأ الاستراتيجي في بحر آزوف على وشك السقوط بأيدي الروس بعد حوالى شهرين من محاصرته.

اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني
وتوصلت كييف إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا، هو الأول من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

بينما أكد الجيش الروسي، الثلاثاء الماضي، فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

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بوتين يعلن سيطرة قواته على ماريوبول
وفي وقت سابق اليوم، كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده «نجحت» في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي، بدلا من اقتحامه.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن «انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح»، وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال «غير مناسب» ومن الضروري محاصرة «المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

واقترحت أوكرانيا، أمس الأربعاء، على روسيا عقد «جولة خاصة» من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة. وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، في تغريدة على «تويتر»، «نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدون لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبول نفسها»، وذلك «بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع؛ لأنهم أناسنا؛ لأنهم في قلبي، للأبد».

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