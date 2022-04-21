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العثور على جثث 9 مدنيين يحمل بعضها آثار تعذيب في بوروديانكا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 09:19 صباحا
العثور على جثث 9 مدنيين يحمل بعضها آثار تعذيب في بوروديانكا الأوكرانية
رجل ينقل جثثا من مشرحة بوتشا الأوكرانية، 18 أبريل 2022، (ا ف ب)
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عُثر على جثث تسعة مدنيين في مدينة بوروديانكا (قرب كييف)، يحمل بعضها «آثار تعذيب»، وفق تصريح لشرطة العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء - الخميس.

وقال قائد الشرطة المحلية، أندري نيبيتوف، عبر «فيسبوك» إن «هؤلاء الأشخاص قُتلوا على أيدي المحتلين (الروس)، وبعض الضحايا عليهم آثار تعذيب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتؤكد كييف أن بوروديانكا شهدت «مجازر لمدنيين» خلال شهر مارس الماضي، عندما كانت القوات الروسية تحتلّ المدينة.

العثور على جثث في بوتشا
وسبق أن أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على 400 جثة في مدينة بوتشا، بعد انسحاب الروس منها في 31 مارس.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زلينسكي، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في المدينة، ومجزرة بحق سكانها، من جانبها نفت موسكو تلك الاتهامات.

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