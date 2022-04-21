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لوبن تتمسك بفكرة حظر الحجاب.. وماكرون يتهمها بدفع فرنسا لـ«حرب أهلية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 12:09 صباحا
لوبن تتمسك بفكرة حظر الحجاب.. وماكرون يتهمها بدفع فرنسا لـ«حرب أهلية»
صورة مركبة إيمانويل ماكرون (يسار)، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. (الإنترنت)
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اتهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الأربعاء، منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن بالمخاطرة بإشعال «حرب أهلية» في فرنسا، في حال جرى انتخابها رئيسة ونفذت تعهدها بحظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

وأكدت لوبن خلال مناظرة رئاسية متلفزة تمسكها بفكرتها المثيرة للجدل بشأن حظر حجاب الرأس الإسلامي الذي تعتبره «زيًا موحدًا فرضه الإسلاميون»، لكنها أكدت أنها «لا تحارب الإسلام». ورد ماكرون عليها بالقول «سوف تتسببين بإشعال حرب أهلية. أقول ذلك بصدق»، بحسب «فرانس برس».

- ماكرون يتهم لوبن بالتبعية لموسكو وبوتين

كما اتهم ماكرون منافسته بـ«التبعية للسلطة الروسية و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه المرشحة اليمينية المتطرفة من بنك روسي.

وردت لوبن بنفي هذا الاتهام بحدة، مؤكدة أنها «امرأة حرة تمامًا وقطعًا»، ومبررة لجوئها إلى البنك الروسي بأن ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضًا.

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