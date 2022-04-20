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لوبن ترد على ماكرون: أؤيد «أوكرانيا حرة» ومستقلة عن واشنطن وبروكسل وموسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 10:41 مساء
لوبن ترد على ماكرون: أؤيد «أوكرانيا حرة» ومستقلة عن واشنطن وبروكسل وموسكو
مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الفرنسية. (الإنترنت)
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أكدت المرشحة اليمينية المتطرفة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الأحد مارين لوبن، خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء، أنها تؤيد «أوكرانيا حرة» ومستقلة في آن معًا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وبعدما اتهمها ماكرون بالارتهان ماديًا لروسيا بسبب قرض حصلت عليه من بنك روسي، قالت لوبن: «أدعم أوكرانيا حرة، لا تتبع لا للولايات المتحدة ولا للاتحاد الأوروبي ولا لروسيا، هذا هو موقفي»، مشيرة إلى تغريدة نشرتها العام 2014، بحسب «فرانس برس».

التبعية للسلطة الروسية
اتهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسته في الدورة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد، مارين لوبن بـ«التبعية للسلطة الروسية و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه المرشحة اليمينية المتطرفة من بنك روسي.

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وردت لوبن بنفي هذا الاتهام بحدة، مؤكدة أنها «أمرأة حرة تمامًا وقطعًا»، ومبررة لجوءها إلى البنك الروسي بأن ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضًا، بحسب «فرانس برس».

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، مساء الأربعاء، في المناظرة الوحيدة بينهما قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل.

 رئيسة العدل
 وبالنسبة إلى لوبان، التي تتأخر عن ماكرون في استطلاعات آراء الناخبين، فإن المواجهة التي طال انتظارها هي فرصة لإقناع الناخبين بأنها تتمتع بالمكانة التي تجعلها رئيسة وبأنهم لا ينبغي لهم الخوف من رؤية اليمين المتطرف في السلطة.

وقالت لوبان في بداية المناظرة: «على مدى السنوات الخمس الماضية رأيت (الشعب الفرنسي) يعاني ويقلق وأريد أن أقول إن هناك خيارا آخر». وأضافت: «سأكون رئيسة (تهتم) بتكاليف المعيشة... سأكون رئيسة العدل».

وبالنسبة لماكرون، ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه في الحفاظ على تقدمه المتزايد في استطلاعات الرأي هو ألا يبدو متعجرفًا، وهو أمر انتقده عديد الناخبين، بينما يلقي الضوء على الثغرات التي يراها في خطط لوبان السياسية.

وقال ماكرون، في تعليقاته الافتتاحية، إنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيسعى جاهدًا لجعل فرنسا «أكثر استقلالية وأقوى... يمكننا تحسين الحياة اليومية».

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