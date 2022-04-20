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أميركا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على مدافع الـ«هاوتزر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 09:44 مساء
أميركا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على مدافع الـ«هاوتزر»
رسم توضيحي للجيش الأوكراني وهو يطلق مدفع هاوتزر. (الإنترنت)
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بدأ الجيش الأميركي تدريب عدد صغير من أفراد القوات الأوكرانية على استخدام مدافع الـ«هاوتزر»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن التدريب يجري خارج أوكرانيا، وسوف يستغرق نحو أسبوع، ويشمل «أصغر عدد من الأوكرانيين. أكثر قليلًا من 50».

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مع توسيع قاعدة المساعدات لتشمل المدفعية الثقيلة، وذلك قبل هجوم كبير تشنه روسيا على شرق أوكرانيا.

- البنتاغون: أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الـ«بنتاغون»، جون كيربي، أن أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة كما أُعلن خطأً، الثلاثاء.

وقال كيربي: «لقد ظننت أن العرض الذي قدمته دولة أخرى في المنطقة لتزويد أوكرانيا طائرات كاملة... وُضع حيز التنفيذ، لكن الحال ليست كذلك». وأضاف: «آسف لهذا الخطأ»، بحسب «فرانس برس».

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