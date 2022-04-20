البنتاغون: أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، الأربعاء، أن أوكرانيا تسلّمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة كما كان قد أُعلن خطأً، الثلاثاء.

وقال كيربي: «لقد ظننت أن العرض الذي قدّمته دولة أخرى في المنطقة لتزويد أوكرانيا طائرات كاملة... وُضع حيزّ التنفيذ، لكنّ الحال ليست كذلك». وأضاف «آسف لهذا الخطأ»، بحسب «فرانس برس».

وقال كيربي لصحفيين في وقت سابق الثلاثاء، إن الأوكرانيين «لديهم اليوم عدد من الطائرات المقاتلة بتصرفهم أكبر مما كان قبل أسبوعين». وأضاف «دون الخوض في التفاصيل بشأن ما تقدمه دول أخرى يمكنني القول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لزيادة أسطولهم»، ملمحًا إلى أن الأمر يتعلق بطائرات روسية الصنع.

«قطع غيار لإصلاح الطائرات الموجودة»

وبعد إعلان جو بايدن إرسال شحنة قطع مدفعية هاوتزر الأسبوع الماضي، تعكس الخطوة الأخيرة تغييرًا في موقف الغرب الذي رفض لأكثر من شهر تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، لتجنب أي تصعيد للصراع. غير أن قيادة القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها «لم تتسلم طائرات جديدة»؛ بل «قطع غيار لإصلاح الطائرات الموجودة».

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وطلبت كييف من شركائها الغربيين طائرات «ميغ-29» تدرب عسكريوها على قيادتها ويملكها عدد قليل من دول أوروبا الشرقية. وأعلنت الحكومة النروجية أنها قدمت لكييف نحو مئة صاروخ مضادة للطائرات من تصميم فرنسي.

ومن المقرر أن توافق واشنطن على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل إلى 800 مليون دولار، بعد أقل من أسبوع على إعلان سابق عن مساعدة بالقيمة نفسها حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء.