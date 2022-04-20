البنتاغون: التجربة الصاروخية الروسية «روتينية» و«لا تشكل تهديدا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن التجربة التي أجرتها روسيا، الأربعاء، على صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل أسلحة نووية لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة أو حلفائها.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين إن موسكو «أخطرت بشكل صحيح» واشنطن بهذه التجربة وذلك بموجب التزاماتها وفقًا للمعاهدة النووية و«لم تكن عملية الإطلاق مفاجئة». وأضاف أن البنتاغون «لم يعتبر الاختبار تهديدًا للولايات المتحدة أو لحلفائها».

صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «سارمات»

وأعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «سارمات»، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدًا ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «لا مثيل له».

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وقال بوتين في كلمة بُثّت عبر التلفزيون «هذا حقًّا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين». وأضاف «أؤكد أنه تم استخدام مكوّنات وأجزاء من الصناعة الوطنية حصريًا لإنتاج سارمات».

ووفقًا لبوتين، فإن الجيل الخامس من الصاروخ البالستي الثقيل العابر للقارات «سارمات» قادر على «التفوّق على جميع الأنظمة الحديثة المضادّة للطائرات».

صواريخ كينجال وأفانغارد الفرط صوتية

ويندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قدّمها فلاديمير بوتين العام 2018 على أنها «لا تُقهر». وتشمل هذه الصواريخ كينجال وأفانغارد الفرط صوتية. وفي مارس، أكدت موسكو أنها استخدمت صاروخ كينجال ضد أهداف في أوكرانيا لأول مرة.

ومن المفترض أن يتفوق صاروخ «سارمات» الذي يزيد وزنه على 200 طن، على صاروخ فويفودا الذي يبلغ مداه 11000 كيلومتر.

وفي 2019، قال بوتين إن الصاروخ سارمات «ليست له حدود عندما يتعلّق الأمر بالمدى» وإن بإمكانه «إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي».