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إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة في إيطاليا بدءا من مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 02:50 مساء
إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة في إيطاليا بدءا من مايو المقبل
سيدة إيطالية ترتدي الكمامة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول صحي إيطالي إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية في جميع أنحاء البلاد بداية من الأول من مايو المقبل، مع بعض الاستثناءات المحتملة كوسائل النقل العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، في تصريحات متلفزة، أنه «على ضوء الموعد النهائي لإلزامية الكمامات الوقائية، والمقرر حتى نهاية أبريل، فإن هذا هو توجه الحكومة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «إيني».

وأعرب كوستا عن قناعته بأن الإيطاليين أصبح لديهم «وعي بخصوص مجابهة فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة».
 

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