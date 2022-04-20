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القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 12:40 مساء
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
جوليان أسانج بعد القبض عليه في لندن. (أرشيفية: الإنترنت)
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سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، رسميا بتسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

واصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمرا رسميا بالتسليم وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي ديسمبر الماضي، ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانغ  إلى الولايات المتحدة. وقال القاضي تيم هولرويد إن المحكمة «تسمح بالاستئناف» الذي تقدمت به واشنطن ما يعني أن قرار محكمة البداية أُلغي وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأميركية تسليمها أسانغ.

وتتهم الولايات المتحدة أسانغ بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارًا من العام 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية لا سيّما في العراق وأفغانستان، وهو ملاحق خصوصًا بتهمة التجسس ويواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن في قضية تمثّل حسب مؤيّديه «هجومًا خطرًا جدًا على حرية الصحافة».

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