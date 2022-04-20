شارل ميشال: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي قام بزيارة بورودينكا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، إن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا «مجازر» ارتكبها الروس، حسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة «في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام دون عدالة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ميشال في قلب كييف

وفي وقت سابق وصل ميشال إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد. وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية: «في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية».

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وتأتي الزيارة الجديد بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية.

وسبق أن اعتبر ميشال أنه لابد من هزيمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم، ووعد بفرض مزيد العقوبات على موسكو، متهمًا القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطف الاتحاد والمجلس الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بحق موسكو من أجل دفعها إلى وقف ما وصف بالغزو.

كما استدعت تلك العملية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول «ناتو» والاتحاد الأوروبي، ما دفع عديد الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من «حرب عالمية ثالثة».