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الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 10:51 مساء
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
شعار وزارة الدفاع الأميركية بمقر البنتاغون، واشنطن، 12 ديسمبر 2013 (أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الـ«بنتاغون» جون كيربي، الثلاثاء، أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، رافضًا تحديد عددها أو نوعها أو مصدرها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن الأوكرانيين «لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سهّلت إرسال قطع غيار إلى الأراضي الأوكرانية، لكنها لم ترسل طائرات إليها.

موقف الولايات المتحدة من تسليم أوكرانيا مقاتلات حربية
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 9 مارس الماضي رفضها مقترح بولندا بشأن تسليم الجيش الأميركي مقاتلات «ميغ-29»، لنقلها إلى أوكرانيا. إلا أن وزير الخارجية الأوكراني قال في تصريح مكتوب لوكالة «فرانس برس»، في 26 مارس، إن الولايات المتحدة أكدت لكييف أنها «لا تعارض» تسليمها مقاتلات بولندية.

وكتب دميترو كوليبا، الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته بولندا، أن «الولايات المتحدة أكدت لنا أنها لا تعارض نقل الطائرات»، مضيفًا أن «الكرة الآن في ملعب بولندا».

من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحفي، مارس الماضي، إن «أجهزة الاستخبارات تعتبر أن نقل (طائرات) «ميغ-29» إلى أوكرانيا يمكن أن يُعتبر مفاقمة (للنزاع) ويمكن أن يؤدي إلى رد فعل روسي من شأنه أن يزيد مخاطر التصعيد العسكري مع حلف شمال الأطلسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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