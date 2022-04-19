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كندا تعاقب 14 من المقربين لبوتين بينهم ابنتاه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:17 مساء
كندا تعاقب 14 من المقربين لبوتين بينهم ابنتاه
صورة مركبة للرئيس الروسي بوتين وأبنتاه. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تتضمن قيودًا على 14 فردًا من المقربين من النظام الروسي، بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، ردًا على العملية العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وقالت الخارجية الكندية، في بيان، إن هذه الإجراءات «تظهر أن كندا لن تتوانى عن محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاونيه عن تورطهم في العملية العسكرية في أوكرانيا»، بحسب «رويترز».

«الفظائع» التي ارتكبتها القيادة الروسية
كما أشار البيان إلى أن كندا ستواصل اتخاذ مزيد التدابير ردًا على «الفظائع» التي ارتكبتها القيادة الروسية، كما ستستمر في مراقبة الوضع وتنسيق الإجراءات مع شركائها في المجتمع الدولي.

-  بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
-  الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، قائلتين إن هناك اعتقادًا بأنهما تخفيان ثروة بوتين.

الاتحاد الأوروبي يدرج ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمه
كما أدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي من دولتين مختلفتين بالاتحاد.

وطالت عقوباتها عدداً واسعًا من الأثرياء والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراءً في البلاد.

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