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شولتس: بوتين «يتحمل مسؤولية جرائم الحرب» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 07:43 مساء
شولتس: بوتين «يتحمل مسؤولية جرائم الحرب» في أوكرانيا
المستشار الألماني، أولاف شولتس. (الإنترنت)
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتحمل المسؤولية» عن «جرائم الحرب» في أوكرانيا حيث قتل حتى الآن آلاف المدنيين.

وأوضح شولتس للصحفيين عقب قمة عبر الفيديو عقدها مع زعماء غربيين بشأن الحرب في أوكرانيا إن «الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي» ومقتل آلاف المدنيين يمثل «جرائم حرب يتحمل الرئيس الروسي مسؤوليتها»، بحسب «فرانس برس».

 فتح ممر لإجلاء الجنود الأوكرانيين 
ميدانيا أكد الجيش الروسي أنه فتح، الثلاثاء، ممرا لإجلاء الجنود الأوكرانيين الموجودين في منطقة آزوفستال الصناعية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بعد ساعات قليلة من دعوتهم إلى الاستسلام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «نظرا للوضع الكارثي في مصنع آزوفستال للمعادن فتحت القوات الروسية اعتبارا من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) ممرا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية الذين ألقوا السلاح طوعا»، موضحة أن وقف لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية الإجلاء.

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وفي وقت سابق اليوم، طالبت روسيا القوات الأوكرانية بـ«إلقاء السلاح فورا»، وأعلنت مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة.

استسلام جنود أوكرانيون للقوات الروسية
ودعت وزارة الدفاع الروسية السلطات في كييف إلى إظهار «المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية»، مضيفة أنها «ستضمن نجاة» المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم اعتبارا من منتصف اليوم (09:00 بتوقيت غرينتش).

وسبق أن أعلن الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، أن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام. في حين قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول.

«تحرير» شرق أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن موسكو تسعى إلى «تحرير» شرق أوكرانيا، فيما اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقال شويغو، «نطبّق تدريجيًا خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمرّدين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق وكالة فرانس برس. وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون «إطالة أمد» الحملة عبر تزويد كييف بالأسلحة.

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