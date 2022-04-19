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روما: تفاهم أوروبي-أميركي على «فرض عقوبات جديدة» على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 07:39 مساء
روما: تفاهم أوروبي-أميركي على «فرض عقوبات جديدة» على موسكو
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى «تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيما عبر فرض عقوبات جديدة» على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وجرى التوصل إلى هذا التفاهم خلال قمة عبر الفيديو خصصت للبحث في الحرب في أوكرانيا وضمت خصوصا القادة الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والبريطاني بوريس جونسون، والإيطالي ماريو دراغي، والألماني أولاف شولتس، والروماني كلاوس يوهانيس، والبولندي أندريه دودا، والكندي جاستن ترودو، والياباني فوميو كيشيدا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لجريدة ألمانية، الأحد، أن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك لا سيما «سبيربنك» وكذلك النفط.

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وأضافت ردا على سؤال من جريدة «بيلد إم زونتاج» خلال مقابلة نُشرت يوم الأحد الماضي بشأن تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات «نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفي لا سيما «سبيربنك» الذي يمثل 37% من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة»، بحسب «يورو نيوز».

قنوات رئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكبر بنك روسي لأنه إلى جانب «غازبروم بنك» يعد إحدى القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا. وقالت أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل على «آليات ذكية» حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها كييف في 10 من شهر أبريل الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن بفرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب. وأضافت «فرضنا عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة».

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