أوكرانيا تتسلم 76 من أسراها في خامس صفقة تبادل مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سلمت 60 جنديًا و16 مدنيًا إلى أوكرانيا في صفقة لتبادل أسرى الحرب.

وقالت في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «كانت هذه خامس صفقة تبادل لأسرى الحرب. 76 شخصا في المجمل»، وأضافت أن الأسرى الذين سلمتهم روسيا كان بينهم عشرة ضباط أوكرانيين.

والخميس الماضي، أعلنت أوكرانيا إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار عملية تبادل للأسرى مع روسيا جرت بناءً على أمر من الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.

وحينها، قالت إيرينا فيريشوك، «جرى تبادل خمسة ضباط و17 جنديا. كما جرى الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم اليوم».