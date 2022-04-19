تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في مدينة شنغهاي الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مدينة شنغهاي الصينية، سبع حالات وفاة جديدة مرتبطة بمرض «كوفيد-19»، في ظل تفشي الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا التي تشهدها المدينة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات أن المرضى تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا و101 عام، وأنهم كانوا يعانون من أمراض سابقة، حيث تدهورت حالتهم بشكل كبير بعد أن دخلوا المستشفى، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وكانت السلطات أعلنت في اليوم السابق، وفاة ثلاثة من مرضى «كوفيد-19» من المسنين، ممن كانوا يعانون أيضًا من ظروف صحية موجودة مسبقًا.

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وتقع المدينة الساحلية بشرق الصين في قلب أكبر منطقة شهدت تفشيًا لفيروس كورونا بالصين منذ بداية ظهور الوباء قبل نحو عامين.

وأعلنت لجنة الصحة في الصين اليوم الثلاثاء مجددًا، تسجيل عدد إصابات أعلى بقليل من 20 ألف حالة جديدة، معظمها في شنغهاي.

ويتعين على أي شخص مصاب بمرض «كوفيد-19» في الصين الذهاب إلى أحد معسكرات الحجر الصحي التي جرى إنشاؤها، فيما تتبع البلاد استراتيجية «صفر كوفيد» الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم اختبار مدى قوتها بشكل كبير مع وصول «أوميكرون بي إيه 2»، المتحور من سلالة «أوميكرون».

من جانبه، حث وزير الصحة ما شياووي مواطني الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، على الالتزام باستراتيجية «صفر كوفيد» من أجل القضاء على فيروس كورونا.