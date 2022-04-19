Atwasat

دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:42 مساء
دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا
لاجئون أوكران فارين من الحرب, (الإنترنت)
alwasat radio

قالت قوات حرس الحدود في وارسو، اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر، إن هناك ما يقرب من 2.84 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى دولة بولندا المجاورة، منذ اندلاع الحرب الروسية، وهو عدد يوازي أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين تعتقد الأمم المتحدة أنهم غادروا البلاد.

وقالت السلطات البولندية، إن هناك حوالي 20 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا يوم أمس الإثنين، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع اليوم السابق، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وفي الوقت نفسه، عبر 14 ألفًا و400 شخص الحدود في الاتجاه الآخر العائد إلى أوكرانيا، حيث إن هناك 738 ألف شخص دخلوا أوكرانيا من بولندا منذ اندلاع الحرب في 24 من فبراير، وبحسب السلطات، فإن معظمهم من المواطنين الأوكرانيين الذين يسافرون إلى المناطق التي استعادها الجيش الأوكراني من القوات الروسية.

لا معلومات رسمية دقيقة
ولا توجد معلومات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين ظلوا في بولندا وعدد الأشخاص الذين سافروا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا يحتاج حاملو جوازات السفر الأوكرانية إلى تأشيرة لدخول التكتل الأوروبي.

- الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب

من ناحية أخرى، سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا 359 ألفا و904 لاجئين من أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية اليوم الثلاثاء على تويتر.

وقالت الوزارة إن معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، فيما يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن المقاومة
روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن ...
الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان
الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان
وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
المزيد
تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في مدينة شنغهاي الصينية
تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في مدينة شنغهاي الصينية...
روسيا: فتح ممر لخروج القوات الأوكرانية من ماريوبول
روسيا: فتح ممر لخروج القوات الأوكرانية من ماريوبول...
دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا
دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا...
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا...
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط