دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوات حرس الحدود في وارسو، اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر، إن هناك ما يقرب من 2.84 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى دولة بولندا المجاورة، منذ اندلاع الحرب الروسية، وهو عدد يوازي أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين تعتقد الأمم المتحدة أنهم غادروا البلاد.

وقالت السلطات البولندية، إن هناك حوالي 20 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا يوم أمس الإثنين، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع اليوم السابق، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وفي الوقت نفسه، عبر 14 ألفًا و400 شخص الحدود في الاتجاه الآخر العائد إلى أوكرانيا، حيث إن هناك 738 ألف شخص دخلوا أوكرانيا من بولندا منذ اندلاع الحرب في 24 من فبراير، وبحسب السلطات، فإن معظمهم من المواطنين الأوكرانيين الذين يسافرون إلى المناطق التي استعادها الجيش الأوكراني من القوات الروسية.

لا معلومات رسمية دقيقة

ولا توجد معلومات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين ظلوا في بولندا وعدد الأشخاص الذين سافروا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا يحتاج حاملو جوازات السفر الأوكرانية إلى تأشيرة لدخول التكتل الأوروبي.

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من ناحية أخرى، سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا 359 ألفا و904 لاجئين من أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية اليوم الثلاثاء على تويتر.

وقالت الوزارة إن معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، فيما يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.